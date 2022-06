Morto Jean-Louis Trintignant, aveva 91 anni. Recitò con Gassman in "Il sorpasso"

Jean-Louis Trintignant, mostro sacro del cinema francese, è morto a 91 anni. Da tempo soffriva di cancro alla prostata. Tra i suoi film anche "Il conformista" (1970) di Bernardo Bertolucci e "Il sorpasso" con Vittorio Gassman (1962). Nel 2018 Trintignant aveva annunciato la fine della sua carriera dopo 60 anni. «Le cinéma, c'est fini», aveva spiegato.

Figura chiave del cinema e del teatro francese, Jean-Louis Trintignant è morto oggi all'età di 91 anni. Lo ha annunciato la moglie Mariane Hoepfner Trintignant. L'attore di «E Dio... creò la donna», «Un uomo e una donna» e «Amore» è morto «serenamente, di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari», ha affermato la moglie. Il suo funerale si svolgerà in privato. Entrato nella storia del cinema con «Un uomo e una donna» di Claude Lelouch, dove ha interpretato un pilota innamorato di Anouk Aimée, Trintignant ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes per «Z» di Costa Gavras nel 1969 e un César come migliore attore per «Amour» (2012) di Michael Haneke, film che vinse la Palma d'oro. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019 con «Gli anni più belli di una vita», dove ha ritrovato la sua compagna artistica Anouk Aimée e il regista Claude Lelouch.

La sua vita è stata segnata da diverse tragedie tra cui la morte della figlia Marie nel 2003, anche lei attrice, uccisa dal suo compagno, il cantante Bertrand Cantat. Dramma che aveva suscitato scalpore in Francia e messo in luce la violenza contro le donne.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA