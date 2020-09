Jasmine Trinca debutta alla regia: «Tutto su mia madre, in 12 minuti a spasso per Roma»

Si è messa a nudo ma senza usare le parole, in una lettera d’amore alla madre scomparsa lunga 12 minuti: è così che Jasmine Trinca ha debuttato alla regia con il corto autobiografico Being my mom. Il progetto, presentato alla 77° Mostra internazionale del cinema di Venezia, ruota per 12 minuti attorno a una passeggiata di una madre e di una figlia (Alba Rohrwacher e Maayane Conti) con una valigia in mano, sullo sfondo di una Roma vuota. Arriva a pochi giorni dall’anteprima dell’attrice nella commedia romantica Guida romantica a posti perduti di Giorgia Farina e con Clive Owen, evento speciale alle Giornate degli autori, al cinema dal 24 settembre.



Cosa l’ha spinta a questo salto?

«Non è stato frutto di una frustrazione come attrice ma di una curiosità che provo da tempo. I ruoli non convenzionali che ho sempre affrontato hanno aperto nuove possibilità al femminile e questa volta volevo potermi guardare e sperimentare».



Cosa ne pensa della scelta della Berlinale di eliminare il genere dai premi?

«Sarei favorevole, perché io stessa a Cannes ho ricevuto un premio per “l’interpretazione”, che non ha niente a che vedere con l’essere donna o uomo, ma credo che ci siano una condizione culturale da considerare. Noi attrici abbiamo davvero sufficienti ruoli significativi per avere una possibilità di vittoria? Non vorrei fosse un ragionamento del genere: “Stiamo attenti a come diamo i premi”».



Un escamotage del politically correct che continua anche con l’inclusività scelta dagli Oscar?

«Gli Stati Uniti hanno un problema enorme d’inclusione e anche in questo caso la questione è culturale. In un mondo ideale ognuno dovrebbe poter fare quello che vuole come gli pare, senza condizionamenti».



A cosa è dovuta la scelta di Alba Rohrwacher?

«Per me è come una sorella, ha una generosità fuori dal comune e si è messa in gioco per questo primo set insieme. Abbiamo voluto sperimentare e cambiare l’immagine classica che abbiamo di noi e sono contenta che insieme siamo riuscite a tirar fuori un entusiasmo infantile, quello stupore tipico della prima esperienza».



Qual è stato il primo impegno post-lockdown?

«Ho trascorso un giorno sul set di Supereroi di Paolo Genovese e ora sto girando La scuola cattolica, film di Stefano Mordini».



Su quali storie le piacerebbe concentrarsi?

«Sono contenta di essermi cimentata con il romanticismo per Giorgia Farina, dopo aver sperimentato qualche nota comica per Croce e delizia. Mi piace ridere castigando delle situazioni, come accade nella commedia all’italiana».



Seguiranno altre regie?

«Ora che ne ho avuto un assaggio ne voglio ancora, credo sia diventata una specie di dipendenza». Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 08:25

