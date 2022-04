Attrice ed ex modella, Jane Fonda anche alla soglia degli 85 anni continua a essere un'icona di stile intramontabile. Eppure il tempo passa anche per lei, che nell'ultima intervista rilasciata a CBS Sunday Morning ha parlato del rapporto con il suo corpo.

Leggi anche > Maurizio Costanzo Show, la rivelazione choc: «Al Parioli anche il boss latitante Matteo Messina Denaro»

Jane Fonda alla soglia degli 85 anni: «Sono più vicina alla morte, ma non mi dà molto fastidio»

«Sono cosciente del fatto che sono più vicina alla morte, ma non mi dà molto fastidio» ha esordito la star, in occasione della promozione della nuova stagione della serie Netflix 'Grace and Frankie', giunta alla settima stagione.

«Quello che mi dà fastidio è che le ginocchia non sono più mie, i fianchi non sono più miei, la spalla non è la mia. Solo in viso mi riconosco» ha continuato l’attrice, i cui video di aerobica degli anni Ottanta hanno venduto oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo, secondo il mensile 'Men’s Health'.

«Il fatto è che sono ancora viva e a lavoro. Per cui wow!… Chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni? E non posso più sciare, andare in bicicletta o correre? Sai che poi essere vecchio a 60 anni, e puoi essere molto giovane a 85» ha concluso l'attrice dall'animo sempreverde. Parole che testimoniano una grande forza di carattere e un temperamento senza pari che fa sperare di vederla in scena ancora per molti anni a venire.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA