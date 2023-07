Addio a Jane Birkin, attrice, cantante e musa trasgressiva

di Totò Rizzo

Si fa presto, oggi, a dire icona: ma Jane Birkin – trovata morta ieri nel suo appartamento di Parigi, aveva 76 anni – icona lo è stata davvero. Nel suo essere persona e personaggio al di fuori delle regole, nel segno dell’indipendenza individuale e intellettuale, nel segnare, senza volerlo, perfino un modo di pensare e di vestire alle sue coetanee, negli anni ’60 e oltre. Eppure, non sarà stata facile la libertà per quella ragazza inglese che era pur sempre figlia di un comandante della Royal Navy anche se respirava aria di palcoscenico in famiglia (la madre, Judy Campbell, era una diva della scena leggera britannica).

È in teatro che Jane a 19 anni conosce il suo primo marito, il compositore John Barry (autore del tema musicale dei film di 007) da cui ha la prima figlia, Kate. Nel ’65 l’esordio nel cinema diretta da Richard Lester, poi la famosa scena in topless in “Blow-up” di Antonioni, magra come un giunco ma sensualissima. L’approdo in Francia, a Parigi, che la adotterà, poco dopo, nel ’68. Sul set conosce il musicista e cantante Serge Gainsbourg, genio e sregolatezza, fascinoso, tenebre d’alcool e nicotina, ed è con lui che condividerà un bel pezzo di strada sentimentale (nasce Charlotte) e artistica (entrambi artefici di quello scandaloso successo planetario che fu “Je t’aime moi non plus”, 45 giri di sospiri d’eros per anatemi di benpensanti). Jane diventa un simbolo di libertà, la sua carriera corre parallela tra musica e cinema e sempre con i grandi, da un lato ancora Gainsbourg, Patrice Legrand, Caetano Veloso, Manu Chao, Brian Molko dei Placibo, dall’altro registi come Godard, Ivory, Resnais, Tavernier, Varda. E Jacques Doillon, sua terza, importante storia amorosa (e anche stavolta una figlia, Lou).

Pur impegnata tra set e sale da concerto, il suo spirito battagliero le fa sposare cause sociali e ambientali. Nell’ultimo decennio il suicidio della figlia maggiore, Kate, e un’ischemia la fiaccano tanto da spingere Charlotte a dedicarle un documentario, “Jane by Charlotte” grazie al quale la Gainsbourg dice d’essersi riconciliata con la madre.

L’unico lusso borghese che la ribelle Jane si concesse fu, forse, una borsa Hermès: il modello si chiama Birkin, la maison di ru Faubourg-Saint-Honoré la creò apposta per lei. È ancora un must del lusso, mesi di prenotazione, prezzi stellari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA