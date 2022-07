James Caan, è morto l'attore celebre per le sue interpretazioni ne 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire': aveva 82 anni

James Caan, è morto l'attore americano celebre per le sue interpretazioni ne 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire'. L'attore si è spento all'età di 82 anni. Lo ha reso noto il suo manager.

Ne 'Il Padrino' (del 1972) diretto da Francis Ford Coppola James Caan ha interpretato il ruolo di Santino "Sonny" Corleone, il primogenito di Don Vito Corleone: fu candidato al premio Oscar per il miglior attore non protagonista.

«È con grande tristezza che vi informiamo della morte di Jimmy la sera del 6 luglio», ha annunciato la famiglia di James Caan in un tweet pubblicato sull'account dell'attore. Il suo manager ha confermato la notizia all'Afp.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



