Jade Pinkett Smith: «Will Smith? Matrimonio complicato»

Jada Pinkett Smith pubblicherà un libro di memorie sulla sua vita. Il volume dovrebbe uscire nell'autunno 2023 ed è già uno dei più attesi dell'anno. L'autobiografia sarà pubblicata dall’editore Dey Street Books e ha scatenato già da ora grande curiosità per le rivelazioni che potrebbero essere contenute. I fan si chiedono: «Ma dedicherà anche un capitolo alla famigerata notte degli Oscar 2022 e del momento in cui Will Smith ha scagliato un pugno contro Chris Rock?»

Di cosa parlerà il libro

L'attrice e cantante, moglie di Will Smith, si è sempre fatta portavoce dei problemi che la riguardano in prima persona. Il libro infatti viene descritto come «Un racconto delle lezioni apprese nel corso di un viaggio difficile ma affascinante. Un giro rocambolesco dagli abissi di una depressione suicida all'apice della riscoperta personale e della celebrazione dell'autentico potere femminile».

Il libro sarà una grande rivelazione sul rapporto con il marito Will Smith e verrà approfondito il motivo per cui il loro è sempre stato considerato un «matrimonio complicato», ma che dura - tra alti e bassi - da 25 anni.

Stando al comunicato di presentazione del progetto, non mancheranno sicuramente riferimenti inediti sulla sua educazione ricevuta in gioventù a Baltimora, e sui legami più importanti come quello con il rapper scomparso Tupac Shakur.

I fan, credono che gran parte del libro sarà dedicato al tema della depressione, malattia che ha colpito la moglie di Will Smith in passato, dopo aver scoperto di essere affetta da alopecia e che, come ha riferito lei stessa, l’aveva portata ad avere pensieri suicidi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 16:13

