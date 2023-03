Addio a Marescotti, recitò per Benigni, Zalone e Ridley Scott

di Totò Rizzo

Non era proprio stato quel che si dice il sacro fuoco dell’arte a spingere Ivano Marescotti – morto ieri a 77 anni dopo una quarantennale, applaudita e pluripremiata carriera fra teatro, cinema e televisione – sulle assi del palcoscenico e sul set. Sangue romagnolo, del quale era fiero tanto da aver anche intrapreso un’operazione di recupero della drammaturgia dialettale della sua terra, Marescotti era arrivato a recitare tardivamente e per puro caso: lui stesso raccontava come una sera, già trentacinquenne con posto fisso all’Urbanistica del Comune di Ravenna, s’era trovato per la prima volta illuminato dai riflettori e davanti a una platea per sostituire un amico. Improvvisamente, tot an bot, come si dice dalle sue parti.

Gli era piaciuto, però, tant’è che aveva mandato al diavolo lo stipendio sicuro e s’era incamminato verso la nuova avventura dall’esito incerto, incertissimo. Che ben presto si rivelò certo, certissimo e di belle speranze anche, provino dopo provino, spettacolo dopo spettacolo, film dopo film. Lavorando con i grandi, da Albertazzi a Martone, da De Berardinis a Cecchi e, sullo schermo, da Ridley Scott a Minghella, da Benigni ad Avati e, in tv, da Vancini a Perelli, da Giuseppe Bertolucci a Franco Rossi.



