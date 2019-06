Al via l'Ischia Film Festival 2019, il cinema italiano si ritrova nel suggestivo scenario del Castello Aragonese

L'Ischia Film Festival arriva a compiere diciasse anni, a un passo dal diventare maggiorenne, ma già grande con un anno di più. Dopo l'incredibile edizione 2018, anche quest'anno il Castello Aragonese di Ischia ospiterà tante stelle, del cinema italiano e non, dal 29 giugno al 6 luglio.



Un'edizione che si conferma al livello dello scorso anno questa dell'IFF, giunto alla terza edizione sotto la direzione di Boris Sollazzo, a partire proprio dai premi alla carriera, assegnati quest'anno a Michele Placido e Valerio Mastandrea. Al primo verrà reso omaggio con l'anteprima mondiale di Stupor Mundi, versione cinematografica del suo spettacolo su Federico II di Svevia. Con Valerio Mastandrea si parlerà della sua opera prima dietro la macchina da presa, Ride.



Tra gli ospiti più importanti di questa edizione va segnalato Alessandro Borghi che verrà sull'isola per ricevere l'Ischia Film Award. Un riconoscimento a un attore che negli ultimi anni ha letteralmente incarnato il cinema italiano, con una professionalità e una passione non comuni. E anche vincitore quest'anno del David di Donatello come miglior attore protagonista per la sua straordinaria trasfigurazione in Stefano Cucchi nel film di Alessio Cremonini Sulla mia pelle, che il festival proietterà in omaggio al suo interprete.



Tre generazioni di cinema italiano, ma non ci saranno solo loro a salire sui cinque palchi del Castello. Ancora una volta l'Ischia Film Festival mette insieme il Best of del cinema italiano dell'anno. In ordine sparso: Chiara Martegiani, Lillo, Violante Placido, Alice Rohrwacher, Stasi & Fontana, Vinicio Marchioni, Massimiliano Bruno, Ilenia Pastorelli, Pina Turco, Luca Argentero, Costanza Quatriglio, Alvaro Vitali, Wilma Labate, Nicola Guaglianone, Marina Confalone, Paolo Calabresi, Claudio Giovannesi con La paranza dei bambini ed Edoardo De Angelis con Il vizio della speranza. Walter Veltroni aprirà il festival il 29 giugno presentando il suo esordio nel lungometraggio di finzione, C'è tempo, film dove c'è anche un magnifico omaggio a Bernando Bertolucci.



Non a caso, perché proprio al grande Maestro del cinema italiano è dedicato un doveroso tributo. Sarà il Carcere Borbonico del Castello Aragonese a ospitare la mostra realizzata da Antonio Maraldi del Centro Cinema Città di Cesena. Ventitré gigantografie che immergeranno i visitatori nei più suggestivi set cinematografici di Bernardo Bertolucci, da Il conformista a L'ultimo Imperatore.



Come per ogni festival, saranno i concorsi ad animare la manifestazione, con anteprime mondiali, europee e italiane. Boris Sollazzo, il condirettore Michelangelo Messina e il comitato di selezione hanno scelto tra oltre 700 film arrivati da tutto il mondo. Abbracciare quante più culture possibili è stato uno dei criteri fondamentali, com'è nella natura stessa dell'Ischia Film Festival, la cui filosofia è proprio quella di esplorare luoghi e conoscere storie a questi legate.



Scenari Campani è invece l'istantanea di un territorio a cui si sono dedicati cineasti che quella terra la respirano. Come il compianto Riccardo Zinna, che ha raccontato da napoletano il torinese Flavio Bucci. Un corto circuito, come spesso accade in una terra dove niente è scontato. Neanche i sogni, come quello di Antonio, il giovane protagonista di Un giorno all'improvviso, che vuole diventare calciatore. Megalie invece studia sodo, ma neanche questo basterà per guadagnarsi La gita raccontata da Salvatore Allocca nel suo cortometraggio dal ricchissimo palmares internazionale. Come quello di Pier Lorenzo Pisano, che con il suo Così in terra è stato selezionato nel programma della Cinefondation del Festival di Cannes. Scenari Campani senza confini, che avranno quest'anno una giuria particolare, formata dal gruppo della factory creativa di Casa Surace.



Quest'anno sono previsti anche tre programmi speciali. Il primo curato dal critico Gianni Canova, che con le sue Riscoperte analizzerà alcuni film non equamente celebrati del nostro cinema. Quest'anno sarà la volta di grandi autori come Valerio Zurlini, Antonio Pietrangeli e Giuseppe De Santis.

Poi, in collaborazione con Artisti 7607, “Out of” è una selezione di cortometraggi realizzati e interpretati da cineasti e attori della collecting fondata, tra gli altri, da Elio Germano e Claudio Santamaria.

Infine, un focus nazionale, per vedere molto da vicino la recente produzione cinematografica croata.

Come sempre non mancherà il consueto appuntamento con il convegno che fa il punto annuale sul Cineturismo, in Italia e in Europa, presieduto da Michelangelo Messina, pioniere nel campo della valorizzazione del territorio e dell'indotto attraverso le location.



La diciassettesima edizione dell’Ischia Film Festival si terrà da oggi 29 giugno al 6 luglio 2019, realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema. Sabato 29 Giugno 2019, 14:31

