Oscar, Io Capitano di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa

Arriva la conferma di quello che era già nell'aria da tempo. Io Capitano di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l'Oscar. L'annuncio è arrivato sul sito dell'Academy. Il prossimo appuntamento per l'epopea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo è per il 23 gennaio quando verranno annunciate le nomination in vista della notte delle stelle del 10 marzo a Los Angeles.

Di cosa parla il film di Garrone

Garrone ci racconta l'avventura di Seydou e Moussa, due giovani cugini nati e cresciuti in Senegal con la passione per il rap e la musica. Si vedono già grandi, conosciuti e sognano un futuro da grandi star in Europa. Quando il viaggio in Europa arriva, tuttavia, è molto diverso dalle aspettative di Seydou e Moussa.

La Mostra di Venezia

L'opera si è già distinta alla Mostra di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento per la regia e miglior attore emergente (Seydou Sarr).

