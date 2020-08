Venezia77, l’International Starlight Cinema Award premia Dapporto e Fabrizi

Anche i premi “cambiano pelle”: torna, infatti, l’International Starlight Cinema Award a Venezia77 con un’Academy tutta rinnovata che comprende anche l’inviata di Leggo al Lido, Alessandra De Tommasi.



Per il settimo anno, l’appuntamento creato da Today di Francesca Rettondini con il press agent Giuseppe Zaccaria premia le eccellenze italiane e internazionale. In passato hanno sfilato sul red carpet dell’evento talenti hollywoodiani come Al Pacino e stele nostrane come Maria Grazia Cucinotta.



L’edizione 2020 assegnerà due Premi alla Carriera a Valeria Fabrizi e Massimo Dapporto durante la cerimonia presentata da Anna Pettinelli il 6 settembre alla Lounge Campari, main sponsor della Mostra internazionale del cinema. Gli altri riconoscimenti, che includono due premi per le maestranze, sono realizzati dal maestro orafo Giovambattista Spadafora nelle varie categorie Miglior Attore e Miglior Attrice, Rivelazione maschile e Rivelazione femminile, Miglior Film, Autori internazionali e Premio al Sociale.



L’International Starlight Cinema Award si è distinto in passato per aver intercettato le nuove tendenze, gli artisti emergenti e i talenti in erba, oltre a riconoscer il contributo dato alla settima arte da carriere decennali.



A conferire i premi cinematografici ci pensa una giuria di giornalisti e critici composta da Paola Casella (socia del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, tra le collaborazioni annovera MyMovies), Alessandra De Tommasi (inviata per Leggo alla Mostra e creatrice del sito Airquotes.it), Francesco Del Grosso (fra i collaboratori di Cinematographe.it), Francesco Gallo (agenzia ANSA), Giuseppe Grossi (in rappresentanza di Movieplayer.it) e Maria Lucia Tangorra (collabora con CineClandestino.it e, tra gli altri, col periodico Red Carpet Magazine, edito in italiano e inglese). Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 12:30

