Indiana Jones, all'asta il cappello di Harrison Ford: venduto a prezzo da capogiro

Passato alla storia come il simbolo per eccellenza dell’attore Harrison Ford nel film “Indiana Jones e il tempio maledetto” (1984), il celebre cappello è stato venduto. Nel film, diretto da Steven Spielberg, Ford interpretava un archeologo che indossava un copricapo che è stato il top lot del catalogo 'Entertainment Memorabilià di Prop Store di Los Angeles.

La casa d'asta aveva stimato il fedora tra 150 e 250mila dollari, venduto poi a 300.000 mila dollari. Il cappello, nonostante qualche piega e i segni del tempo, è pur sempre in ottime condizioni, motivo del suo altissimo valore.

Ma il record per un cappello di Harrison Ford resta quello indossato nel primo capitolo della saga, «I predatori dell'arca perduta» (1981), venduto per 500.000 dollari. Nel 2018 un'altra versione sempre dello stesso primo film di Indiana Jones è stata venduta nel 2018 all'asta a Londra per la somma di 393.000 sterline.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 20:58

