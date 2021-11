Indiana Jones, trovato morto un membro della troupe: continua la maledizione dei set di Hollywood

Dopo la tragedia avvenuta sul set del film «Rust», con protagonista l'attore e produttore Alec Baldwin, continua la maledizione sui set hollywoodiani. È stato ritrovato morto, nella sua camera d'albergo in Marocco, Nic Cupac. L'uomo stava lavorando alle riprese del film di Indiana Jones 5.

Leggi anche > Will Smith choc: «Volevo uccidere mio padre perché aveva picchiato mia madre»

Secondo quanto riportato dal Sun, la troupe si trova a Fes. Cupac, 54enne, è un operatore di macchina e responsabile della preparazione del set e sarebbe morto per cause naturali, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sulla cuasa della morte.

Un altro set in cui si è consumata una tragedia. Dopo lo sparo che è costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, sul set di 'Rust', un'altra morte improvvisa sul set di Indiana Jones 5. Questa volta a morire è Nic Cupac.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA