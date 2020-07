IMAGinACTION, il Festival del Videoclip, alla quarta edizione: appuntamento nel drive-in più grande d'Europa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 14:42

, il Festival Internazionale del, torna per la sua quarta edizione e dà appuntamento a Forlì dal 27 al 29 agosto 2020.Per l’occasione e nel rispetto per la normativa sul coronavirus verrà allestito il più grande drive-in europeo:all’aeroporto della città di Forlì un palco da grandi eventi per circa 500 autovetture dalle quali si potrà comodamente e in totale sicurezza assistere alle tre serate, proiettate su un maxi schermo.La quarta edizione di IMAGinACTION sarà ricca di ospiti con molti artisti che si racconteranno al pubblico attraverso i videoclip più importanti e significativi della loro carriera e saranno inoltre rinnovati gli appuntamenti tradizionali.Si parte dai CAPOLAVORI IMMAGINATI, uno dei progetti più rappresentativi della rassegna. Verranno presentati, in anteprima mondiale, i due videoclip ufficiali di “Via con me” di Paolo Conte (una delle pietre miliari della canzone italiana nel mondo), e di “Futura” di Lucio Dalla (quest’ultimo in occasione dei 40 anni dalla pubblicazione dell'album 'Dalla'). Per il primo sono stati selezionati 500 candidati ballerini professionisti su oltre 1500 candidature arrivate, un record assoluto nel panorama del musical europeo. Il casting è iniziato proprio in questi giorni: per la prima volta una selezione di danza viene effettuata online, tramite la piattaforma Zoom .Confermato per quest’edizione anche il contest YOUNG IMAGinACTION AWARD, in collaborazione con BPER Banca, dedicato ai registi emergenti che sognano di lavorare nel mondo del videoclip e ai giovani artisti, che sognano di entrare nel mondo della musica pop. Quest’anno posso partecipare anche videoclip realizzati per la piattaforma TIK TOK. Una giuria di professionisti selezionerà 9 videoclip, che verranno proiettati durante le tre serate, con i finalisti che si esibiranno sul palco.Unico nel suo genere, IMAGinACTION è il festival più coinvolgente nel mondo del videoclip musicale. Durante le scorse edizioni ha ospitato grandi nomi della scena italiana e internazionale, come Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Piero Pelù, Elisa, Nek, Tiromancino, Ermal Meta, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Negrita, Alex Britti e Giusy Ferreri.