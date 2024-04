Il volto perverso dell’American Dream. “Scarface” torna nelle sale per i 40 anni

di Michela Greco

«Al Pacino è Scarface. Un uomo tradito dal sogno americano e deciso a vendicarsi a costo della vita». Così recitava, con voce stentorea, il trailer di “Scarface”, anno 1983, parabola eccessiva e ultra-violenta di Tony Montana, rifugiato cubano che a Miami, da piccolo delinquente, diventa uno spietato boss del narcotraffico in preda al delirio di onnipotenza. Quarant’anni dopo – in Italia il film uscì nell’aprile 1984 – si torna a celebrare il gangster movie di culto firmato da Brian De Palma, musicato da Giorgio Moroder e interpretato da un grandioso Al Pacino con il ritorno nelle sale l'8, il 9 e il 10 aprile, distribuito da Lucky Red, in una nuova versione rimasterizzata in 4K.

All’origine di questo racconto di ascesa e caduta di un criminale fuori controllo - il cui motto era “il mondo è tuo” - c’è il romanzo omonimo di Armitage Trail ambientato a Chicago negli anni 20 e ispirato alla biografia di Al Capone, portato per la prima volta al cinema nel 1932. Alla regia, Howard Hawks, che aveva mantenuto l’ambientazione negli anni del Proibizionismo. In quel film lo “sfregiato” si chiamava Tony Camonte ed era interpretato da Paul Muni. Fu poi Oliver Stone, autore della sceneggiatura del remake del 1983, a trasferire la vicenda a Miami negli anni 80 e a trasformare il protagonista in Tony Montana, profugo cubano divorato dall’ambizione, pronto a tutto pur di affermarsi. La sua scalata verso il potere, in un American Dream distorto e perverso, è puntellata da esplosioni di violenza che hanno fatto la storia del cinema, prima scioccando, poi diventando un modello di messa in scena.

Sul fonte attoriale, per Al Pacino Scarface rappresentò una nuova consacrazione dopo l’affermazione con “Il padrino”, “Serpico” e “Quel pomeriggio di un giorno da cani”, mentre per la allora venticinquenne Michelle Pfeiffer – che interpreta Elvira, la donna di cui Tony si innamora - fu il trampolino di lancio verso una carriera che l’ha vista poi diretta dai più importanti registi. Celebratissimo dopo quattro decenni, “Scarface” aspetta da alcuni anni un nuovo remake. Nel tempo, sono stati associati al progetto i nomi del cineasta cileno Pablo Larrain, dell’americano Antoine Fuqua e del nostro Luca Guadagnino, su una sceneggiatura dei fratelli Coen. L’ultimo della lista è il regista statunitense David Ayer (“Suicide Squad”), ma anche il suo progetto di reboot è, alla fine, naufragato.

