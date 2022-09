Tenderstories coproduttore de 'Il Signore delle Formiche': il film presentato al Festival del Cinema di Venezia

Tenderstories è coproduttore del film “Il Signore delle formiche”, diretto da Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco e Anna Caterina Antonacci in concorso alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2022. Il film uscirà al cinema l’8 settembre 2022 e prende spunto da fatti realmente accaduti.

Racconta un processo che fece scalpore e che si celebrò a fine degli anni ‘60 a Roma. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti accusato di plagio, fu condannato a nove anni di reclusione per aver sottomesso alla sua volontà un suo studente e amico poco più che maggiorenne. Alcuni anni dopo, il reato di plagio è stato abrogato dal codice penale, tuttavia servì per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere.

“Siamo onorati di essere in concorso a questa 79esima edizione coproducendo tre film internazionali, tra cui un film che narra una storia italiana così introspettiva e profonda, tratta da una vicenda reale. L’obiettivo di Tenderstories è quello di valorizzare i lavori autoriali e ricercati. In tal senso, la cultura deve essere al centro della ripartenza del Paese e l’industria del cinema italiano rappresenta un settore strategico per regalare emozioni e sogni al pubblico”. Spiega Moreno Zani, fondatore di Tenderstories.

“Il signore delle formiche” è una produzione di Tenderstories, fondata da Moreno Zani, Kavac di Simone Gattoni, IBC Movie di Beppe Caschetto, Rai Cinema con il contributo del Ministero della Cultura, il sostegno di Regione Lazio ed Emilia-Romagna Film Commission.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 16:33

