Il Re Leone arriva nelle sale italiane il 21 agosto: scelte le voci italiane di Simba e Nala

Martedì 9 Luglio 2019, 18:32

La lunga attesa sta per finire. Gli amanti deivedreanno il remake dea partire dal 21 agosto. È questa la data prevista per l'uscita nelle sale italiane. Il classico animato del 1994 riprenderà forma e colore con le nuove tecniche e le voci died. Sono loro i doppiatori italiani dei protagonistiNella versione originale, invece, le voci dei personaggi principali appartengono aMengoni ed Elisa canteranno i brani dellama doppieranno anche le parti parlate. Mengoni ha condiviso sulle sue pagine social un breve video in cui canta, eseguita al pianoforte, e parla come Simba.Non è ancora stato diffuso l'elenco completo dei doppiatori italiani. A breve scopriremo anche chi presterà la voce al cattivoe a tanti altri personaggi.