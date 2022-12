Frankie Hi-Nrg boccia il Pinocchio di Del Toro: «Ci ha c***ato sopra». Il tweet finisce nella bufera

A Frankie hi-nrg l'ultima versione di Pinocchio, firmata dal premio Oscar, Guillermo Del Toro non è proprio piaciuto. E non lo manda a dire, commentando con evidente sarcasmo il cartoon che nei giorni precedenti il Natale è sbarcato su Netflix. Sul suo profilo Twitter, il rapper romano, scrive un tweet di fuoco: «Certo che tocca sentirsi veramente strafichi per prendere una storia come #Pinocchio, stravolgerla totalmente, cacarci sopra e rivenderla con lo stesso titolo, vero @RealGDT?»

Parole pesanti

Insomma parole veramente poco lusinghiere, spese in difesa di un capolavoro letterario italiano, Pinocchio, scritto da Collodi e da decenni una delle favole più copiate e tradotte in film, serie, cartoon. Del Toro, regista messicano dal talento visionario dark-fantasy, ammirato anche dal genio dell'horror, Dario Argento, e premiato con l'Oscar per La forma dell'acqua, è stato tirato in ballo dal cantante italiano, citato direttamente nel tweet, che ha definito in modo inequivocabile la pellicola ispirata al burattino di legno di Collodi.

Certo che tocca sentirsi veramente strafichi per prendere una storia come #Pinocchio, stravolgerla totalmente, cacarci sopra e rivenderla con lo stesso titolo, vero @RealGDT ? @NetflixIT — Frankie hi-nrg mc (@frankiehinrgmc) December 26, 2022

Nei tanti commenti al post del rapper, in molti non sono d'accordo con Frankie, altri invece gli danno ragiome, ma restano molti a contestare il tono eccessivo usato nel tweet per criticare quello che in fondo, è solo un film, la visione di un autore.

