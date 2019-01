di Paolo Travisi

753 A.C. La fondazione di. Da qui ha inizio la storia del mondo Occidentale. E qui finisce la storia raccontata dal registanel film. Che è la storia del mito, dei fratelli gemelli, Romolo e Remo, soli al mondo, con un desiderio. Dormire su un pezzo di terra, senza la paura di essere cacciati e uccisi. Un film complesso e coraggioso, quello realizzato da Rovere, ed interpretato da(Remo) e(Romolo), che, per la prima volta, porta il cinema a misurarsi col mito fondativo di Roma.«Ho iniziato a pensarci 3 anni fa, l’idea era quella di fare un film storico sulla base della società occidentale. Abbiamo subito capito che il mito aveva degli elementi che parlavano di oggi» spiega il regista nel corso della conferenza stampa, «poi abbiamo pensato ai personaggi, ai sentimenti di questi uomini, che vivevano in un contesto antico, respingente, portatore di morte».Ragionando sulla leggenda di Romolo e Remo, sulla nascita di una comunità primitiva che portò a Roma, non si può non pensare all’eredità lasciata dai nostri antenati. “Ci sono dei riferimenti con la contemporaneità: i rapporti interpersonali, la fratellanza, la costruzione di un ordine” racconta ancora Rovere “ invece nelle frasi finali c’è qualcosa che non parla solo di Roma, ma del significato di imperialismo, la coercizione dell’altro, la nascita della politica, che ho voluto metaforizzare con la lettura del mito”. E poi il rapporto tra ieri e oggi, si specchia “nei personaggi, che come noi, si misurano con l’inconoscibile, sentono il divino. Anche sentiamo l’ignoto dentro di noi e questo ci avvicina ai due protagonisti”.. Per Alessandro Borghi, che interpreta un personaggio selvaggio, disperato nella sopravvivenza sua e di Romolo, “la chiave emozionale del mio personaggio, è una storia d’amore tra due fratelli, due pecorai che cercano di sopravvivere in un mondo complicato. Remo deve accettare che qualcuno abbia deciso al suo posto, il destino, con cui anche io mi misuro ogni giorno e combatto”. Ma c’è un aspetto che per l’attore romano è fondamentale, e che lo ha spinto a riflettere sul presente. “Remo ad un certo punto crede che può essere lui il suo destino, perché solo chi fa parte di una comunità trionfa, l’individualismo fallisce sempre”.L’altro protagonista, è Alessio Lapice, giovane attore passato per la serie Gomorra. “Io sono il fratello pio, che accetta la spiritualità degli dei, ma va contro l’amore del fratello. Nel corso del film ho capito che Romolo e Remo sono alla ricerca di un pezzo di terra per chiudere gli occhi e riposarsi, ed alla fine è stato bello riabbracciare un mio antenato e vedere il regalo che è arrivato fino a me oggi. Quello di avere tutto a portata di mano”.. Rovere, insieme a sceneggiatori, archeologi e storici, ha svolto un grande lavoro per ricostruire in modo filologico gli accadimenti, che seppur leggendari, sono contestualizzati in una epoca precisa ed in un ambiente naturale, quello del basso Lazio, dove vivevano decine di popolazioni. “Nella fase di realizzazione, con gli studiosi abbiamo lavorato su un’immagine realistica dell’epoca, l’ottavo secolo avanti Cristo, mentre invece la storia dei due fratelli è il frutto di immaginazione, perché ci sono scrittori molto più importanti di noi, come Livio e Plutarco che hanno trasportato il mito fino al Medioevo”.Il linguaggio parlato da tutti i personaggi in scena, è proto-latino, una fusione tra latino arcaico e una lingua ricostruita su basi storiche, da un gruppo di semiologi de La Sapienza di Roma. “A me interessa un cinema realistico, di verità. E di questo fa parte la lingua, il trucco, ogni elemento non può essere distinto dall’altre. Quindi la pelle, i denti, tutto deve essere in linea con i codici di quel mondo. Anche la violenza e le ferite servono a rendere la verità. E così è per la lingua, che si immagina il più vicino possibile alla realtà” osserva il regista.