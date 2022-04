Somewhere over the rainbow. Da qualche parte oltre l'arcobaleno. Proprio così recita la colonna sonora del film 'Il Mago di Oz' e proprio lì doveva essersi cacciato per tutti questi anni il celebre abito bianco e celeste di Dorothy Gale alias Judy Garland.

Il celebre abito di Dorothy in mostra a New York.

Il Mago di Oz, in vendita all'asta il famoso abito di Judy Garland

Dopo oltre 80 anni dall'uscita della pellicola sul grande schermo nel 1939, il vestito che si credeva smarrito per sempre è stato ritrovato e il prossimo mese sarà venduto all'asta. A renderlo noto è il magazine Town&Country che ricostruisce l'avventurosa vicenda di questo costume di scena e del suo fortunoso ritrovamento lo scorso anno.

Come racconta la testata, la storia incomincia nel 1973 quando l'attrice hollywoodiana Mercedes McCambridge decide di donare alla Catholic University of America (CUA) il celebre vestito. L'artista era quasi coetanea di Judy e le due devono essere state presumibilmente amiche, ma non è chiaro come sia entrata in possesso dell'indumento. Tuttavia a partire dal 1980 si perde ogni traccia del prezioso abito, che salta fuori del tutto casualmente solo dopo 40 anni, nel 2021.

«Avevo guardato nei nostri archivi, armadi, ecc. senza alcun risultato» ha spiegato il docente Matt Ripa. «[Io] supponevo che fosse una "leggenda". Il nostro edificio è in fase di ristrutturazione e aggiornamenti, quindi stavo pulendo il mio ufficio per prepararmi. Ho notato in cima alle cassette postali della facoltà un sacchetto della spazzatura e ho chiesto al mio collega di consegnarmelo. Sul cestino c'era un biglietto che diceva che qualcuno aveva trovato "questo" nel suo ufficio e che doveva averlo spostato quando si era trasferito. Ero curioso di sapere cosa c'era dentro: ho aperto il sacchetto della spazzatura, dentro c'era una scatola da scarpe e all'interno della scatola delle scarpe c'era il vestito! Non potevo crederci».

Presentato alla casa d'aste Bonhams Classic Hollywood: Film and Television sale di Los Angeles per la vendita, l'abito è stato stimato tra gli 800mila dollari e 1,2 milioni di dollari. Secondo Bonhams, il vestito è stato «scelto per una specifica scena dell'amato film, vale a dire quando Dorothy affronta la Strega Malvagia dell'Ovest [interpretata da Margaret Hamilton, ndr] nel Castello delle Streghe».

Quando si terrà l'asta

«Scoprire questo abito storico è stato un momento memorabile per la Catholic University of America e siamo orgogliosi di presentarlo all'asta, in modo che il prossimo collezionista possa possedere un pezzo di storia» ha detto Jacqueline J. Leary-Warsaw, preside della Benjamin T. Rome School of Music, Drama, and Art, in un comunicato stampa. Attualmente l'abito "Dorothy" di Judy Garland è in mostra al Bonhams di New York e dal 20 al 24 maggio sarà visibile al Bonhams di Los Angeles prima che venga messo all'asta il 24 maggio.

Separarsi da questo pezzo di storia del cinema è una sensazione «dolceamara», spiega la professoressa, ma «il ricavato contribuirà a sostenere la formazione delle generazioni future per le carriere professionali nel teatro» a beneficio del Dipartimento Drammatico della CUA. E chissà che proprio il denaro raccolto non contribuisca a finanziare gli studi della futura Judy Garland!

