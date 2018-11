Il corto di Natale commuove tutti, la rete chiede a un noto regista un contratto per il videoamatore Video

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un video diha commosso il web che ha chiesto adi assumere il regista della produzione. Si tratta di un corto in cui un uomo spunta, giorno dopo giorno, il tempo che manca al giorno di Natale, in attesa di poter aprire un regalo tanto atteso. Il 25 dicembre arriva e nel palco trova un vecchio walkman in cui c'è una cassetta registrata della madre.Love is a Gift, mostra il sentimento di un figlio verso la mamma ormai scomparsa che però non si dimentica di lui e gli lascia dei messaggi, sapendo che un giorno li avrebbe ascoltati. Il video appassionato e commovente ha fatto impazzire il web che ha chiesto al regista di prendere in considerazione l'opera di questo emergente che ha saputo toccare delle corde molto intime di ognuno di noi. Un video girato in poco tempo e con poco denaro che è stato condiviso in "confronto" al video di Natale ufficiel, girato proprio da Lewis, e che vede come protagonista Elthon John.Il Natale è famiglia e il viverla nel modo in cui fa il protagonista del video è veramente molto doloroso da vedere. Sapere che purtroppo molte persone in questo periodo dell'anno sono sole e sentono ancora di più la loro solitudine ha aiutato ad empatizzare ancora di più con questa storia. Chissà che non arrivi un dono anche per Phil Beastall.