Il Batman Day sta arrivando: per la prima volta i fan potranno guidare su Waze insieme a Batman e l'Enigmimsta

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La DC ha svelato oggi il programma per celebrare a livelo globale il pipistrello più famoso del mondo il 19 settembre 2020.oggi è stata svelata la data e i piani per una celebrazione globale il 19 settembre 2020, invitando i fan di tutte le età in tutto il mondo a partecipare a tutte le attività previste.Inoltre ci saranno fumetti digitali gratuiti, kit gratuiti di attività per bambini, una corsa / camminata virtuale di Batman di 5Km/10Km, e persino un mistero digitale da risolvere, in cui i fan potranno indossare maschera e mantello e tirar fuori l’eroe che c’è in loro.Il nuovo tema Waze Batman consentirà ai più di 100 milioni di utenti Waze attivi mensilmente, di viaggiare insieme a Batman e l’Enigmista dal 31 agosto al 31 ottobre. I conducenti di Waze potranno scegliere di ascoltare le indicazioni nello stile di Batman, con la voce dell’attore Kevin Conroy di Batman: The Animated Series, oltre a selezionare un'icona personalizzata della Batmobile. I conducenti che desiderano un'esperienza più da villain potranno selezionare le indicazioni vocali dell'Enigmista (doppiata dall'attore Wally Wingert), con tanto di veicolo personalizzato. Gli utenti di Waze di tutto il mondo potranno ascoltare il Batman Theme in inglese, spagnolo e portoghese.I fan potranno affiancarsi a Batman per proteggere Gotham City attraverso una serie di attività digitali, partecipare ai festeggiamenti sui social media, aiutare Batman a mettere insieme una serie di indizi lasciati dall’Enigmista. Decifrando questi suggerimenti maliziosi, si potranno sbloccare rivelazioni esclusive, disponibili per un tempo limitato! L'avventura inizierà quando il Bat-segnale virtuale si accendera’ alle 21.00 del 18 settembre, sul profilo Twitter @DCComics.Come già accennato, tra gli altri importantissimi momenti della celebrazione annuale dell’Eroe Col Mantello della DC rietrano:Vivi l’esperienza Batman:sei pronto a fare squadra con Batman? Nella settimana che precede il Batman Day, i fan avranno la possibilità di approfondire tutto ciò che riguarda Batman. Ogni giorno, visita il sito BatmanDay.com per trovare nuove attività, come istruzioni per maschera e mantello fai-da-te, un video dimostrativo sulla creazione del tuo Bat-segnale e altro ancora!indossa il mantello e partecipa alla Batman Virtual 5K o 10K Corsa / Camminata. Lanciata il 31 agosto in collaborazione con RAM Racing, la Batman Virtual Run consente ai partecipanti di svolgere la propria gara durante il giorno o nell'oscurità della notte (ma con indumenti catarifrangenti per sicurezza!). I partecipanti registrati riceveranno un abbigliamento esclusivo con il marchio Batman, tra cui un pullover premium con zip, una medaglia, un berretto e altro ancora. Scopri di più e registrati su https://dcbatmanrun.com/, insieme a uno speciale evento di Classic Batman Invasion. I giocatori riceveranno anche un Batman Day Gift gratuito, e vari pacchetti/bundle in-game.I giocatori che si registreranno il 19 settembre riceveranno un regalo speciale, e potranno visitare il negozio per sbloccare e potenziare il loro supereroe o supercriminale di Gotham preferito, con una vendita promozionale.• DC Universe Online celebrerà il Batman Day con un, gratuito per tutti i giocatori, e una nuova aura ispirata all'Enigmista solo per chi è membro, tra il 14 e il 20 settembre.