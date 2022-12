«I migliori giorni», pioggia di stelle a Fiumicino: la proiezione speciale con il cast sarà piena di Vip

La commedia all’italiana, con un retrogusto agrodolce e una regia firmata da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, è pronta a tornare. «I migliori giorni», nelle sale italiane dal primo gennaio, racconta il lato oscuro di festività (la Vigilia, Capodanno, San Valentino e l'8 marzo), così come il sequel già annunciato: «I peggiori giorni» (in arrivo ad aprile) che coprirà il primo maggio, Ferragosto, Halloween e Natale. E la proiezione del «cinepanettone» vedrà il cast protagonista per i fan di Fiumicino.

Leggi anche > Leo e Bruno in "I migliori giorni" (con Argentero e Foglietta): «Buoni e romantici? Vi facciamo la festa»

Cast e trama

Quattro episodi e un cast ricchissimo, per un film corale con l'ambizione di spogliare le festività del loro gusto smielato e stucchevole, lasciando invece in bocca allo spettatore l'amaro risultato di un racconto che oscilla tra ironia e racconto impietoso della realtà contemporanea. «I migliori giorni» prodotto dai Lucisano e distribuito da Vision Distribution, esce nei cinema il giorno di Capodanno. Nel cast, oltre ai due registi, troviamo Anna Foglietta, Marco Bonini, Max Totor, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Proiezione con cast

Il 2 Gennaio 2023, alle ore 19:50, ci sarà una grande novità per i fan. Ad accogliere il regista del film Massimiliano Bruno, accompagnato dall’attrice Valentina Lodovini e l’attore Stefano Fresi, infatti, sarà il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone insieme alla direttrice dell’Uci Cinemas di Parco Leonardo Viviana Bellacicco. Per la gioia dei tanti fan, sarà nuovamente possibile vedere una proiezione speciale presentata in sala dagli attori stessi e da uno dei due registi. All'Uci Cinemas Parco Leonardo sarà possibile vedere il film in compagnia dei protagonisti e i centralini sono già in tilt. Molti saranno i colleghi Vip presenti da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone che non perderanno l’occasione per salutare gli amici interpreti del film.

Le poltrone confermate

In sala sono già tanti i nomi che hanno già confermato la loro presenza: Carrillo Alessandra attrice, D’Errico Valter attore/produttore, Alongi Salvatore produttore, Serra Elodie attrice, Stilo Sabina conduttrice tv Rai, De Sousa Maria attrice/modella, Elia Antonella attrice, Delle Piane Pietro attore, Morabito Manuela attrice, Cavalcanti Claudia attrice, Di Virgilio Fabiana conduttrice tv, Toffoli Nico attore, Petrozzi Simona presidenteTerziario Donna Confcommercio, Benedetti Giada attrice, Saltamartini Silvia, Curti Gianluca produttore, Leone Giancarlo giornalista, Cicerchia Cristina, Salvucci Antonella attrice, Squizzato Silvia giornalista Tg2, Duma Andreea modella, Metalli Leonardo giornalista TG1, Golia Carmen conduttrice tv, Pacchiarotti Piero presidente International Tour Film Festival, Cardinale Francesca Luce attrice, Giorgio Amato regista, Giulia Gualano attrice. Una vera e propria parata di stelle per celebrare l'uscita nelle sale cinematografiche della pellicola tanto attesa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA