I film dell'estate: da Inside Out a Fly Me To The Moon, il cinema non va in vacanza

di Michela Greco

Tutti pronti a tornare nella testa di Riley, la bambina che fu protagonista di Inside Out e che ora, da adolescente che deve iniziare il liceo, deve confrontarsi con nuove emozioni che rispondono ai nomi di Ansia, Invidia, Noia e Imbarazzo. Il sequel dell’amatissimo film Disney-Pixar del 2015, che trasformava le emozioni in piccoli personaggi colorati che dibattevano nella mente della bambina, è sicuramente uno dei titoli più attesi di questa estate cinematografica. Arriverà nelle sale italiane il 19 giugno.

Il 27 si cambierà tono con Fremont, storia di una ragazza afgana fuggita in California dal suo Paese dopo l’arrivo dei talebani, e del suo incontro con il meccanico interpretato da Jeremy Allen White, celebratissimo protagonista della serie The Bear, e poi con A Quiet Place – Giorno 1 - Giugno, prequel spin-off del molto riuscito film di John Krasinski del 2018 ambientato in un mondo in cui, per sopravvivere, è cruciale non fare alcun rumore. Il 27 giugno esce anche Hit Man – Killer per caso, nuovo film di Richard Linklater (Boyhood, Prima dell’alba), che stavolta gioca con il concetto di identità grazie alla storia di un professore e finto killer (Glen Powell) che collabora con la polizia e inizia a perdere il controllo quando incontra Madison (Adria Arjona).

Presentato fuori concorso all’ultima Mostra di Venezia, Hit Man è un mix tra noir, rom com, thriller psicologico e commedia.

L’11 luglio arrivano poi Fly Me to the Moon, con Scarlett Johansson e Channing Tatum, ambientato durante l’allunaggio dell’Apollo 11, e la serie Dostoevskij, che i fratelli D’Innocenzo hanno presentato al Festival di Berlino e ora esce in due tappe: l’11, appunto, e il 17 luglio. La storia è quella di un poliziotto ossessionato da un serial killer che lascia vicino alle sue vittime delle lettere sul dolore di stare al mondo.

Si passa dal dramma alle risate nella seconda parte dell’estate cinematografica, con Deadpool & Wolverine, terzo film dedicato allo stravagante eroe interpretato da Ryan Reynolds, in sala il 24 luglio, e con le nuove vicende del supercattivo animato Gru, che si vedranno al cinema dal 21 agosto in Cattivissimo me 4. Il 14 agosto, invece, tornano i colonizzatori dello spazio con Alien: Romulus. Grazie alle iniziative Cinema in festa e Cinema Revolution, da ieri fino al 19 settembre il biglietto di ingresso al cinema sarà sempre di 3,50 euro per i film italiani ed europei; stesso prezzo, ma per tutti i film, dal 9 al 13 giugno e dal 15 al 19 settembre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 07:17

