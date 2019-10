I cinque segreti del Giorno più bello di Siani

La star internazionale: Leigh Gill

È stato Bobono ne Il trono di spade, era nel cast di Animali fantastici e dove trovarli e de Il Re Scorpione. Più recentemente l'attore inglese Leigh Gill è passato dal set di Joker, il film - già culto - con Joaquin Phoenix nei panni del supercattivo nemico di Batman, a quello della favola di Siani. Gill è protagonista di una delle scene più forti del film americano vincitore del Leone d'oro, mentre nella commedia family italiana è uno scienziato... non molto affabile.



Da Grey's Anatomy Stefania Spampinato

Da Grey's Anatomy al set fiabesco di Alessandro Siani, di cui diventa il love interest: è lo strano viaggio di Stefania Spampinato, attrice catanese classe 1982 recentemente salita alla ribalta grazie al suo ingresso nel mondo del medical drama creato da Shonda Rhimes. Nella serie americana interpreta la dottoressa bisex Carina DeLuca, ginecologa che studia le cellule cerebrali femminili durante l'orgasmo.



Effetti visivi Visualogie

Vincitori del David di Donatello per i migliori effetti speciali visivi per Il ragazzo invisibile (e non solo), Stefano Marinoni e Paola Trisoglio, con la loro società Visualogie, hanno contribuito a realizzare i numerosi e complessi effetti de Il giorno più bello del mondo. Nata nel 2004, la factory ha creato i "trucchi digitali" di oltre 220 film; nella commedia di Siani hanno fatto levitare oggetti e persone e creato persino dei personaggi invisibili.



Film per tutta la famiglia

Il giorno più bello del mondo è un film family, ovvero destinato ai bambini e ai loro genitori. Ma è anche un film sulla famiglia, allargata. Siani vi interpreta Arturo Meraviglia, impresario teatrale in disgrazia che vede nella forzata e inaspettata convivenza con due bambini la possibilità di tornare in salute economica, poi anche quella di ricostruire un sentimento familiare.



Magia fantasy

Presentato in anteprima ad Alice nella città, Il giorno più bello del mondo è il quarto film da regista di Alessandro Siani dopo Il principe abusivo, Mister felicità e Si accettano miracoli. Tutti hanno in comune un'atmosfera fiabesca e uno spirito ottimista, ma con questo film l'attore-regista fa un salto in più e si spinge nel territorio fantasy, attribuendo al suo piccolo protagonista Gioele la dote della telecinesi. Giovedì 31 Ottobre 2019, 07:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA