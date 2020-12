Human Factors, l'italiano al Sundance film festival (in forma ibrida). Il debutto alla regia di Robin Wright

Human Factors, diretto dall'altoatesino Ronny Trocker è il film italiano - co-prodotto con Germania e Danimarca - all'edizione 2021 del Sundance Film Festival. Il festival si terrà in forma ibrida, a causa della pandemia, dal 28 gennaio al 3 febbraio a Park City nello Utah. Human Factors, di cui Trocker è anche produttore, è stato presentato già all'European Film Market di Berlino ma al Sundance avrà la sua anteprima internazionale. Il film, che vede tra i protagonisti Sabine Timoteo e Mark Waschke, narra la storia di una giovane e ricca famiglia europea il cui equilibrio viene sconvolto dopo un furto. Al Sundance Film Festival parteciperanno 72 film da 29 paesi. Dei film previsti, il 47% sono diretti da donne. La rassegna segnerà anche il debutto da regista di Robin Wright con 'Land', del quale è anche protagonista.

Il Sundance Film Festival ricalca le orme di Londra, Toronto e New York e in era Covid sceglie una formula ibrida per la sua edizione 2021. La rassegna cinematografica si svolgerà dal prossimo dal 28 gennaio al 3 febbraio, sette giorni invece dei consueti undici, a Park City in Utah, ma sotto forma di una piattaforma digitale creata su

misura e sfruttando teatri all'aperto, drive in o strutture in cui è possibile il distanziamento sociale, disseminate in tutti gli Stati Uniti.

Il Festival è nato nale 1981 da una idea dell'attore Robert Redord (suo il personaggio di Sundance Kid, bandito gentiluomo nel film Butch Cassidy di George Roy Hill del1969) a favore della cinematografia indipendente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 15:31

