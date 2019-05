Hilary Duff e l'allattamento: «Dopo sei mesi ho smesso, farlo a lavoro fa schifo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attriceè diventata mamma per la seconda volta ormai da parecchi mesi: ma sul suo profilo Instagram ha parlato dell’allattamento, che dopo sei mesi ha interrotto, e ha spiegato il perché in un post riservato alle sue followers donne. «Sono una mamma lavoratrice, il mio obiettivo era quello di allattare la mia bambina fino a sei mesi per poi decidere se andare avanti o meno», ha scritto la Duff.«Allattare o usare il tiralatte mentre si lavora fa schifo: spesso lo facevo mentre venivo truccata e pettinata per girare le scene, con persone attorno - continua - a un certo punto stavo per avere un crollo. Ero stressata dal calo del latte, la bimba stava diventando nervosa, io avevo bisogno di una pausa». Per questo la decisione, dopo il difficile periodo passato.