Harry Potter e Sirius Black di nuovo insieme: la reunion di Daniel Radcliffe e Gary Oldman

Sirus Black and Harry Potter met again! Gary Oldman and Daniel Radcliffe reunited at #TIFF19 pic.twitter.com/BgCUlD3zKC — Films to Films (@FilmstoFilms_) September 10, 2019

Martedì 10 Settembre 2019, 15:23

Una foto che farà molto piacere a tutti i fan della saga di: l'attore protagonista dei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling,, ha infatti incontrato, a distanza di anni,, che interpretava il padrino del giovane mago, A darne notizia è anche l'Independent . L'incontro è avvenuto all'International Film Festival di Toronto, in Canada, e le foto dei due attori, che avevano recitato insieme per l'ultima volta dodici anni fa, hanno subito fatto il giro del web, condivise dai tanti fan dihanno lavorato insieme in tre dei film della saga, ed ora, per la gioia dei fan, hanno avuto la possibilità di questa 'reunion'.