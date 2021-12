Harry Potter, ritorno a Hogwarts dopo 20 anni: ecco il trailer ufficiale della reunion (e ci sono tutti)

Sono stati svelati il trailer ufficiale e il poster di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. L'attesissima retrospettiva targata Max Original in Italia sarà in prima tv assoluta su Sky, su un canale interamente dedicato, Sky Cinema Harry Potter e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA il 1° gennaio. Come annunciato, la speciale retrospettiva regalerà ai fan la reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e altri stimati membri del cast. Oltre ai registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga Harry Potter. Questo evento televisivo unico - nato per celebrare l'anniversario del primo capitolo del franchise, Harry Potter e la Pietra Filosofale – offrirà una chiacchierata inedita con il cast, approfondimenti da parte del team creativo dietro alla magia della saga e i commenti della creatrice J.K. Rowling. Foto: Sky

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 13:23

