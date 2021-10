Harry Potter: forse non lo sapevi, ma ne L'Ordine della Fenice ha recitato anche il fratello di Emma Watson

Il fratello di Emma Watson non ha riscosso il successo della celebre sorella, ma anche lui ha recitato ne L'Ordine della Fenice. È passato un po' di tempo dall'uscita dell'ultimo film della serie di Harry Potter, ma ci sono ancora curiosità che anche i fan più irriducibili non conoscono.

L'attrice, che per più di un decennio ha ricoperto il ruolo di Hermione Granger nella saga fantasy di Harry Potter, è stata classificata tra gli attori più pagati al mondo da Forbes e Vanity Fair. Ma forse molti non sanno che anche suo fratello ha preso parte alla celebre saga di maghi di Harry Potter.

Nel quinto capitolo, L'Ordine della Fenice, il fratello di Emma Watson è stato parte del cast. Alexander Watson, nel film Blink, è apparso come comparsa nel film del 2007 condividendo due scene con Harry, Ron e Hermione, gli attori protagonisti della storia. Il fratello di Emma, indossando abiti gialli, si siede con il trio nella Sala Grande, il che è alquanto strano, visto che significa che un Tassorosso è seduto a tavola con i Grifondoro. Mentre in una scena successiva lo troviamo accanto a Emma nel cortile di Hogwarts.

Tuttavia, il quinto capitolo di Harry Potter, non è l'unica volta in cui i due fratelli Watson hanno lavorato insieme. Nel 2010, infatti, sono apparsi in un servizio fotografico congiunto per Burberry, posando insieme per la campagna Primavera/Estate.





In un'intervista rilasciata all'Indipendent, Alexander ha dichiarato: «Non avrei mai pensato di avere il potenziale per fare qualcosa del genere o di pensare a me stesso in quel modo. Quindi è piuttosto sorprendente». Alexander ha avuto anche un ruolo minore nel video musicale pop di Pixie Lott del 2010. Nello stesso anno, ha detto al Daily Mail dei suoi piani per lanciare la sua carriera di attore dopo l'università, ma da allora è uscito dalla rete. Ora, Emma è meglio conosciuto per il suo lavoro sui diritti umani come ambasciatrore per i diritti delle donne alle Nazioni Unite.

