Harry Potter, ecco il tempo sullo schermo di Draco Malfoy, Hermione e del maghetto nell'intera saga

I fan di Harry Potter sono rimasti scioccati dopo aver appreso quanto tempo totale sullo schermo hanno visto alcuni dei loro personaggi preferiti nel corso degli otto adattamenti cinematografici. Sui social media, i fan sono stati molto sorpresi dal tempo sullo schermo concesso a Tom Felton, che interpretava Draco Malfoy, la nemesi dei Serpeverde di Harry Potter. Lo riporta l' Indipendent .

Secondo un riepilogo del tempo totale sullo schermo dei diversi personaggi su IMDb, l'antagonista ricorrente ha totalizzato solo 31 minuti sullo schermo durante l'intera saga. In effetti, Felton appare sullo schermo solo in Harry Potter e l'Ordine della Fenice per un minuto e 15 secondi. «Il fatto che Draco Malfoy sia stato solo in 31 minuti per tutta la saga di Harry Potter (19 ore e 40 minuti) non mi sta bene», ha twittato un fan.





Altre statistiche sorprendenti includono il fatto che Hagrid (Robbie Coltrane) è apparso in soli 45 minuti e 45 secondi in tutti gli otto film, con oltre un terzo di questo (16 minuti e 30 secondi) nel primo episodio. Non sorprende che Harry Potter (Daniel Radcliffe) abbia registrato la maggior parte del tempo sullo schermo in tutta la saga, apparendo sulla telecamera per quasi nove ore su un totale di 19 ore e 40 minuti di autonomia.

Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint) sono stati entrambi protagonisti per circa tre ore e mezza ciascuno, mentre la fedele civetta di Harry, Edvige, è riuscita a ottenere sei minuti e 15 secondi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 17:01

