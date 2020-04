Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 19:01

Continua a far parlare di sé l’attrice, che dopo la sua candela alla vagina, ha deciso di dare consigli alle donne per questa quarantena forzata per la pandemia di. L’attrice sul suo sito Goop ha proposto infatti un elenco di sex toys da utilizzare per far fronte alle problematiche di coppia, in primis al calo della libido o alla noia nei rapporti con il proprio partner.L’attrice di Shakespeare in Love, 47 anni, snocciola una lista di vibratori di ultima generazione capaci, a suo dire, di soddisfare a pieno le sue followers: dal Nova We-Vibe a forma di coniglio alla modica cifra di 149 dollari, al silenziosissimo Womanizer, a 199 dollari. Ma anche il Pom Vibrator (95 dollari) per la srimolazione clitoridea, il Wand Petite (135 dollari), leggero e facile da manovrare, il Tennis Coach Vibrator, conveniente ed economico (55 dollari) e tanti altri.