Gwyneth Paltrow a 50 anni è stupenda: gli scatti ricoperta di vernice dorata

Gwyneth Paltrow in total gold. L'attrice ha posato nuda e ricoperta di vernice dorata per un servizio fotografico. Obiettivo? Celebrare i suoi 50 anni, compiuti il 27 settembre, con tutta l'energia e l'ottimismo che la contraddistinguono ancora. La fondatrice di Goop è stata ricoperta di una polvere dorata ha reso il corpo metallico, così da creare immagini ispirate a "Goldfinger". Come riporta il Telegraph, Paltrow ha dichiarato: «Tutto quello che so è che mi stanno dipingendo d'oro e che devo essere nuda. Mi sento così bene a compiere 50 anni, e si tratta di esprimere quel senso di energia e ottimismo che sto vivendo».

Leggi anche > William e Kate, prima visita alla nazione da principe e principessa di Galles. La tappa iniziale non è un caso

«Riguarda più lo sguardo femminile e solo un senso di divertimento» ha continuato l'attrice. La vincitrice dell'Oscar si è fatta dipingere d'oro metà del corpo, prima di mettersi davanti alla telecamera per il servizio fotografico esclusivo.

A scattare le foto è stato il fotografo Andrew Yee, mentre la famosa truccatrice Lottie è stata incaricata di trasformare la Paltrow in una "dea d'oro". Prima di compiere 50 anni, Paltrow ha scritto un saggio sul suo passato e le speranze per il suo futuro che è stato pubblicato giovedì scorso sul sito web del marchio di lifestyle Goop.

Nel saggio, la Paltrow ha riflettuto sui rimpianti e sugli errori che ancora la tengono sveglia la notte, dicendo che spera di aver «imparato da tutti loro». E ancora, scrive: «Ho fatto del male alle persone, mai intenzionalmente, ma l'ho fatto lo stesso. Ho deluso le persone non essendo quello che avevano bisogno che io fossi. Mi sono tradita per mantenere la pace» ha scritto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA