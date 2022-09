Caprino: «Mostro tutta la fragilità di un uomo che sta crollando»

di Michela Greco

ROMA - «Guido Caprino è un attore coraggioso e generoso, non ha paura di entrare in contatto con il dolore», dice ammirato Ciro D’Emilio, che lo ha diretto nella sua opera seconda “Per niente al mondo”, al cinema da oggi, in un ruolo potentissimo. Quello di Bernardo, chef e imprenditore che ha conquistato uno status importante - ovvero ciò che più conta nel Nord-Est operoso in cui vive – ma vede sgretolarsi tutto davanti ai suoi occhi per un errore giudiziario. Quel sasso nell’ingranaggio lo porterà a precipitare in una spirale e fare cose di cui, probabilmente, non si sarebbe mai creduto capace. Caprino, che è stato conosciuto e amato dal grande pubblico grazie al Commissario Manara e ha avuto grandi ruoli al cinema e in tv (la serie “1992”/”1993”/“1994” e il film “Noi credevamo”, ad esempio), qui incarna la discesa agli inferi del suo Bernardo con grande intensità.

Come ci si prepara a un ruolo del genere?

«Ho fatto una grande ricerca sul personaggio, ma soprattutto mi sono appoggiato alla sceneggiatura, che ha avuto su di me un impatto fortissimo già alla prima lettura: sono rimasto tre ore sul divano senza parlare. Quelle sensazioni me le sono portate sul set. È straziante vedere un uomo nella sua fase di decadenza totale, è il momento in cui esprime la maggiore debolezza».



