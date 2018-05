Grease rivive a Cannes: evento speciale per celebrare i 40 anni

"Grease" rivive a Cannes. Lo storico musical sarà proiettato in un evento speciale al Festival il 16 maggio per celebrare i 40 anni dalla sua uscita. Il film sarà disponibile nell'edizione per il 40° anniversario in Dvd, Blu-rayTM e 4K Ultra HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia (che distribuisce sul mercato italiano il marchio Paramount). John Travolta e il regista Randal Kleiser parteciperanno a una spettacolare proiezione sulla spiaggia del film appena restaurato al Cinéma de la Plage il 16 maggio in compagnia dei fan che potranno rivivere insieme i momenti indimenticabili, la sensazionale colonna sonora e la memorabile storia d'amore.

In occasione dell'anniversario, "Grease" è stato riportato alla sua originale vitalità con un lavoro sul suono, la risoluzione e il colore alla migliore qualità. Il negativo originale è stato scansionato e ha ricevuto un'accurata pulizia e color correction, utilizzando strumenti di restauro innovativi come la tecnologia ad alta gamma dinamica. L'audio è stato migliorato da un mix a sei tracce creato per il formato originale in 70 mm, dando alla musica maggiore chiarezza. Il risultato del suono e dell'immagine crea un'esperienza eccezionale! «Grease rimane uno dei film più popolari della Paramount e siamo lieti di presentare questa spettacolare versione restaurata per celebrare il suo 40° anniversario», ha dichiarato Bob Buchi, Presidente di Worldwide Home Media Distribution, Paramount Pictures. «Questa iconica celebrazione ha avuto un impatto indelebile sulla cultura popolare e continua a divertire i nuovi fan a 40 anni dalla sua versione originale», ha aggiunto.

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..