Grazie Ragazzi, proiezione vip a Parco Leonardo: presente tutto il cast del film con Antonio Albanese

Torna la coppia cinematografica, formata dal regista Riccardo Milani e l'attore Antonio Albanese, che insieme hanno già realizzato Mamma o Papà e Come un gatto in tangenziale, dove recitava anche Paola Cortellesi, compagna del regista. Stavolta il film si chiama Grazie Ragazzi, ed è la storia di Antonio, un attore teatrale fallito che sopravvive doppiando film porno. Un giorno, il suo ex compagno di scena gli offre un’opportunità di lavoro. Si tratta di creare un laboratorio teatrale nella Casa Circondariale di Velletri, che Antonio accetta.

Al laboratorio si presentano pochissimi detenuti, allora Antonio decide di mettere in scena l'opera teatrale con la quale aveva debuttato, il capolavoro del Teatro dell'assurdo di Samuel Beckett, Aspettando Godot. Dopo tensioni, rabbia e diffidenze iniziali, Antonio riesce progressivamente a coinvolgere i carcerati che, ben presto, mostreranno un inatteso talento.

Proiezione a Parco Leonardo

Grazie Ragazzi, già al cinema, sarà proiettato anche nelle sale degli Uci Cinemas di Parco Leonardo, dove venerdì 20 gennaio, alle 20, sarà presente anche il cast del film: Riccardo Milani e gli attori Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara e Giorgio Montanini.

Tutto il cast e tanti vip

Ad accogliere tutto il cast, sarà il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone, insieme alla direttrice dell’Uci Cinemas di Parco Leonardo Viviana Bellacicco. Molto fervore e grande attesa da parte del pubblico e dei molti fan che avranno modo, come ormai d’abitudine a Parco Leonardo, di scattarsi qualche selfie con gli attori del cast. Tanti, inoltre, i vip attesi, invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone, che non perderanno l’occasione per salutare gli amici interpreti del film.

