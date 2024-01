Golden Globe, trionfano “Oppenheimer” e “Povere creature”. Delusione per “Barbie”, Garrone sconfitto da Triet

di Alessandra De Tommasi

Si è conteso con “Barbie” gli incassi dell’estate, riportando il pubblico in sala durante le vacanze, ma ai Golden Globe il trionfo è tutto suo. “Oppenheimer” di Christopher Nolan fa incetta di statuette nella serata al Beverly Hilton Hotel, in California.

I VINCITORI

Il biopic sul papà della bomba atomica, con 8 candidature, vince Miglior regia, Miglior film drammatico e Miglior attore (protagonista) Cillian Murphy e (non protagonista) Robert Downey Junior). Successo anche per Yorgos Lanthimos, già Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia, che si aggiudica Miglior commedia e Miglior protagonista (Emma Stone, ormai la sua musa ufficiale) per “Povere creature!”, un Frankenstein al femminile in arrivo al cinema il 25 gennaio. Trionfo anche per Lily Gladstone, la prima nativa a vincere il premio, per la sua interpretazione di una donna Osage nel film “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, accanto a Leonardo DiCaprio.

Sul fronte tv trionfano i superfavoriti “Succession” (disponibile in Italia su Sky e NOW) e “The Bear” (Disney+).

GLI SCONFITTI

Delusione per Greta Gerwig: il suo “Barbie” ha incassato soltanto due premi (miglior blockbuster e miglior canzone) su un quasi record di ben nove candidature. Zero premi anche per “May December”, nonostante la performance di Charles Melton a cui i giurati hanno preferito Robert Downey Jr.

LA SERATA

Nessun colpo di scena durante la cerimonia, a parte una battuta sul fidanzato che Taylor Swift non ha gradito e la prima uscita pubblica da red carpet di Timothée Chalamet e Kylie Jenner. Insomma, poca roba, se confrontata allo schiaffo di Will Smith durante gli Academy Award. Il comico conduttore Jo Koy è tornato a casa illeso, mentre Ricky Gervais non si è presentato a ritirare la statuetta come Miglior stand up comedy (l’altra categoria istituita quest’anno).

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA