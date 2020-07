Globo d'Oro, stravince Favino-Craxi. L'attore: «Non vedo l'ora che si torni in sala»

Premiazione “virtuale” - con ogni vincitore collegato da un diverso cinema di Roma - per uno dei riconoscimenti più antichi e prestigiosi del cinema italiano, il Globo d’Oro, assegnato dai corrispondenti dell’Associazione Stampa Estera in Italia.

La 60esima edizione (il video delle premiazioni di ieri sera, sul sito del Globo d’Oro) si è aperta con la doppietta dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, e il loro Favolacce, che ha ricevuto i premi alla Migliore Sceneggiatura e alla Miglior Regia. I fratelli registi hanno accolto il Globo al cinema Quattro Fontane di Roma.



Miglior Attore è stato Pierfrancesco Favino, per la sua interpretazione di Craxi in Hammamet, che ha stretto il premio seduto su una delle poltrone del Greenwich a Testaccio, il suo quartiere: «Non vedo l’ora che si torni a dire “zitti!” nel buio della sala, gomito a gomito».



A vincere come Miglior Attrice è stata Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di Aspromonte di Mimmo Calopresti. The New Pope di Paolo Sorrentino ha vinto come Miglior Serie TV, mentre Tolo Tolo, di Luca Medici/aka Checcho Zalone ha portato a casa il Globo nella nuova categoria Miglior Commedia. Musa e icona della storia del cinema italiano, Sandra Milo ha ricevuto il premio alla Carriera. Il futuro è Virginia Apicella, vincitrice del Globo come Giovane Promessa. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 08:11

