Giovanna Mezzogiorno: «Napoli, che emozione Tornare. Ero arrabbiata, ora sono più calma»

Giovanna Mezzogiorno si volge indietro e ripercorre il passato. Grazie ad Alice, la donna che interpreta in Tornare - da ieri sulle piattaforme Sky Primafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital, Rakuten TV ritrova Napoli, città cara alla sua infanzia e importante negli scorsi anni grazie a La tenerezza di Amelio e Napoli velata di Ozpetek. Ritrova la regista Cristina Comencini, con cui nel 2005 aveva condiviso La bestia nel cuore, e ritrova almeno nella finzione se stessa da giovane. La sua Alice, infatti, è una quarantenne che, negli anni 90, rientra dagli Usa dopo tanti anni per svuotare la villa di famiglia dopo la morte del padre e si trova di fronte a un passato che riemerge in un flusso impetuoso ma, al tempo stesso, sospeso. Come il cinema di queste settimane: Lacci di Daniele Luchetti e Gli indifferenti di Leonardo Guerra Seragnoli, di cui Giovanna Mezzogiorno è protagonista, sono finiti (per ora) nel limbo causa chiusura sale.

Tornare l'ha riportata a Napoli...

«È la città delle mie origini: con la mia famiglia, da piccola, andavo nella casa di Mergellina. Sia Ozpetek che Comencini hanno offerto di Napoli un'immagine diversa dal solito. Ferzan ha tratteggiato una città strana, cupa, notturna, Cristina invece illuminata, soleggiata».

Nel film la protagonista si rituffa nel passato. Lei che rapporto ha col suo?

«La memoria è difficile da gestire, non credo ci sia qualcuno che possa dire di avere solo ricordi scintillanti. Ma non cambierei il mio passato, anche se c'erano tanti problemi: sono molto legata alla figura dei miei genitori (gli attori Vittorio Mezzogiorno e Cecilia Sacchi, ndr), che mi hanno amato moltissimo ed erano molto uniti».

Cosa direbbe alla Giovanna ragazzina, se potesse incontrarla?

«Molte cose, ma soprattutto le direi di calmarsi. Ero arrabbiata, so di essere stata molto faticosa per i miei e non so nemmeno bene perché».

Cosa la preoccupa per i suoi due figli?

«Hanno 8 anni e non manca molto alla preadolescenza: sono terrorizzata. Sarà durissima per il fatto che, essendo gemelli, non può esserci il più grande che aiuta il piccolo».

Tornare racconta tre generazioni di donne. Che significa essere donna oggi?

«Siamo in un periodo di follia in cui pare che Instagram abbia incitato le donne a esporsi in modo totale, imbarazzante. Non capisco perché ci sia questa voglia di mostrarsi in modo sexy e volgare. Io infatti non sono su nessun social. Tra l'altro, a 45 anni, sarei ridicola».

L'emergenza coronavirus ha interrotto qualche nuovo progetto?

«Non ho progetti imminenti e non vorrei nemmeno espormi a un pericolo, su un set con 70 persone». Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 08:38

