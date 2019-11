Giorgio Tirabassi: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute

«Abbiamo parlato con il cardiologo di Giorgio Tirabassi: sta meglio». Barbara D’Urso, a Domenica Live, ha comunicato aggiornamenti sulle condizioni dell’attore ,59 anni, operato venerdì sera con urgenza, all'ospedale di Avezzano, L'Aquila, a seguito di un “infarto del miocardio anteriore”, alla presentazione del suo ultimo film «Il Grande Salto» nel comune di Civitella Alfedena.



L’attore è fuori pericolo da ieri e, secondo fonti mediche, i suoi “parametri vitali sono normali”, e da questa mattina può alzarsi dal letto. Tirabassi, in mattinata, si è sottoposto ad alcuni esami di controllo.

Secondo l'equipe del reparto di Utic-cardiologia ed emodinamica del presidio marsicano, diretto da Giuliano Valentini, Tirabassi sta recuperando positivamente. All’arrivo in ospedale è stato trattato “con angioplastica e coronarica e impianto di stent medicato”.



«Le condizioni sonostabili e soddisfacenti - secondo quanto dichiarato dal cardiologo alla redazione di Domenica Live - ma l'attore per ora rimane sotto osservazione in terapia intensiva». Tirabassi resterà in ospedale ancora per qualche giorno. Domenica 3 Novembre 2019, 22:05

