Gina Lollobrigida morta, le sue ultime parole in tv: «Ho il diritto di morire in pace»

La morte di Gina Lollobrigida è arrivata all’improvviso oggi, 16 gennaio 2023, in una clinica di Roma dove era ricoverata da tempo. La celebre attrice, che ha fatto la storia del cinema italiano, ci ha lasciati all’età di 95 anni.

Gina Lollobrigida, la diva tormentata: lo stupro da un calciatore della Lazio, le nozze a 91 anni, il figlio e la lotta per l'eredità

Gina Lollobrigida, Rino Barillari: «Lei era la moda, tutti la imitavano. Altro che Ilary, Chiara Ferragni e Belen»

Gina Lollobrigida morta a 95 anni: a settembre l'operazione al femore. Addio alla "bersagliera" del cinema italiano

Le sue ultime parole in tv

Ma vi ricordate le sue ultime parole in televisione? Ecco cosa disse qualche anno fa durante quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione in un programma del piccolo schermo, negli studi di Mara Venier a Domenica In.

