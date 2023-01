Gina Lollobrigida, i funerali a Roma. L'ex Rigau: «Non è il momento di parlare». L'omaggio dei bersaglieri

Gina Lollobrigida, l'ultimo saluto alla diva. Si svolgono alla Chiesa degli Artisti a Roma i funerali dell'attrice scomparsa lunedì a 95 anni. La camera ardente in Campidoglio è stata chiusa alle 11.30 e sono tanti i romani, turisti e autorità che hanno voluto renderle omaggio, tra queste il premier Giorgia Meloni. Tra i presenti anche l'ex marito Francisco Javier Rigau, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni prima di entrare in chiesa: «Ora non è il momento di parlare».

I bersaglieri per la "Bersagliera"

Tra i primi ad arrivare fuori alla chiesa, una decina di bersaglieri, sul capo la caratteristica vaira con le piume di gallo cedrone: «Un atto dovuto - dicono in coro - Per noi era un punto di riferimento, un nostro simbolo. Era davvero una bersagliera, per il suo carattere, per i suoi modi di fare» - sottolinea all'AdnKronos il bersagliere Emilio Dionisi, settantenne, romano, otto anni nei bersaglieri a Civitavecchia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 12:47

