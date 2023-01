Gina Lollobrigida, Rino Barillari: «Lei era la moda, tutti la imitavano. Altro che Ilary, Chiara Ferragni e Belen»

«Non se n’è andata soltanto una diva del cinema ma una vera star planetaria. Gina Lollobrigida è stata qualcosa che non si può descrivere, per lei hanno perso la testa tutti. Dannatamente bella e con una femminilità che ha fatto la storia. Altro che queste presunte starlette di oggi, come Ilary Blasi, Chiara Ferragni e Belen, di cui nessuno sa niente davvero… non hanno la storia». Rino Barillari, il re dei paparazzi della Dolce Vita, piange come se avesse perso una persona cara, di famiglia.



Centinaia di foto diventate iconiche come la Lollobrigida escono ora dal suo archivio: «Non dimenticherò mai che mi ha aiutato negli anni difficile della mia vita da fotografo, quando dovevo sbarcare il lunario. E allora che facevo? Mi appostavo sull’Appia Antica per fotografare la Lollo mentre dava l’acqua alle piante oppure giocava con i suoi cani».

Gina Lollobrigida morta a 95 anni: addio alla "bersagliera" del cinema italiano

Gina Lollobrigida, il ricordo di Barillari

Una star senza eguali: «Come lei solo Sofia Loren o Virna Lisi. Il suo palcoscenico preferito era via Condotti a Roma: indossava pellicce fantastiche, la scia del suo profumo inebriava, si fermava il traffico perché allora in via Condotti passavano le auto». La gente attendeva ore per sapere cosa avesse acquistato la Lollobrigida in un negozio. «Lei era la moda, non ha mai imitato nessuno - ricorda ancora Rino Barillari -. Invece tutti la imitavano. Una donna brava anche a fare le fotografie, tanto che le ho insegnato qualcosa e ne sono onorato. Venne alla mia mostra da Bulgari, ovviamente in tanti miei scatti c’era lei …».



Barillari li ha fotografati tutti, gli uomini della Lollo: da Milko Skofic al cardiochirurgo Christian Barnard, da Kirk Douglas a Nureyev. «Le piaceva il Jackie O v come locale per le sue serate. Era un sogno, troppi ricordi ma anche parolacce, saluti e baci lanciati con le mani. Certo che si arrabbiava quando mi vedeva fare il paparazzo. Ma sapeva anche che quella era la foto che faceva notizia è stava al gioco. Una come la Lollobrigida non nasce più».

