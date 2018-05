Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il film «maledetto» di Terry Gilliam su Don Chisciotte sarà proiettato in chiusura del festival di Cannes: lo ha deciso oggi il tribunale di Parigi, respingendo il ricorso di Paulo Branco, produttore del film. «L'uomo che uccise don Chisciotte», che Gilliam ha tentato fra infiniti ostacoli di girare per 17 anni, è stato al centro di una controversia finanziaria fra l'autore e il produttore, in conflitto sui diritti. La partecipazione di Gilliam, 77 anni, al Festival, è in forse dopo che due giorni fa è stato colpito da un ictus, non grave, a Londra.