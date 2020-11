Gigi Proietti, l'omaggio della Polizia di Stato: «Quando il Paese ha chiamato, ha risposto con la sua indimenticabile voce»

La Polizia di Stato ricorda Gigi Proietti con un post sui social che ne sottolinea l'umanità e la disponibilità al fianco dei più deboli. Solo pochi mesi fa, durante la prima ondata della pandemia di coronavirus, era stato scelto per lanciare un messaggio agli anziani, suoi «coetanei», invitandoli a restare a casa per accelerare la fine dell'emergenza sanitaria. Nel video la sua voce fa da sottofondo alle immagini della sua Roma semideserta.

IL POST «A lei che ha insegnato a milioni di persone l’arte del cinema, della televisione e del teatro, dell’allegria e della vita, il nostro profondo grazie. La Polizia di Stato non dimenticherà mai la sua straordinaria umanità di uomo che quando il Paese ha chiamato, ha risposto con la sua indimenticabile voce, con il suo orgoglio di anziano responsabile e coraggioso. Ha lanciato un appello che ha dato sollievo a tanti suoi coetanei che come lei sono e saranno bene prezioso dell’Italia, da custodire con tutte le forze, come il ricordo che lei ci lascia. Alla sua famiglia l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato», si legge nel post della Polizia di Stato.

IL VIDEOMESSAGGIO AGLI ANZIANI Il post fa riferimento al video che Proietti ha accettato di realizzare nella scorsa primavera. «Salve sono Gigi Proietti, vi saluto da casa mia. Parlo a voi non più giovanissimi e quindi miei coetanei... Ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete supereremo anche questo. Per la tradizione dovremmo essere più saggi e quindi siamo d'esempio alla collettività, restiamo a casa perché più gente obbedisce a questa disposizione e prima finisce tutto e potremo di nuovo andare 'ndo ce pare», è il messaggio.

