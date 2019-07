Giffoni, Woody Harrelson taglia il nastro del film festival dei ragazzi

Woody Harrelson apre il parterre di ospiti internazioni del 59esimo Giffoni Film Festival, in scena dal 19 al 27 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Dal debutto in Cin Cin, che gli è valso un Emmy, al serial killer in Assassini nati di Oliver Stone, ha sempre vantato una carriera variegata fino alla serie True Detective e alla saga cinematografica di Hunger Games. Tre volte candidato al premio Oscar, si dedica anche alla regia e al doppiaggio alternando film indipendenti a blockbuster.



All’evento campano dedicato ai bambini partecipa anche Amber Heard (Aquaman), ex moglie di Johnny Depp oggi impegnata nel sociale (il 25 luglio) mentre il 21 lugio i fan sono già in attesa di Charlie Heaton e Natalia Dyer, baby star della serie Netflix Stranger Things. Il 22 arriva Elle Fanning per la premiere italiana di Teen Spirit, in sala dal 29 agosto (prima di ritornare nei panni della principessa Aurora per Maleficent 2, con Angelina Jolie). Il 23 luglio è il turno di Evan Peters, il mutante Quicksilver degli X-Men.



Ricchissimo anche l’elenco dei divi italiani che include il pianista e compositore Giovanni Allevi, gli attori Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Gabriella Pession, Edoardo Leo, Saul Nanni, il cast di Skam e L’amica geniale. Dopo varie maratone tematiche, legate al mezzo secolo dell’allunaggio e ai giocattoli di Toy Story, il programma delle anteprime è ricco e variegato e spazia da Il Re Leone in versione live action con le voci di Marco Mengoni ed Elisa, super ospite de La notte della taranta il 24 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce.



Da Men in black: international a Tolkien, biopic sullo scrittore de Il signore degli anelli, per poi passare a La rivincita delle sfigate e Alla fine ci sei tu, in arrivo su Sky Cinema, oltre a Klaus, primo film d’animazione targato Netflix.

I 6200 giurati provenienti da tutto il mondo e di età compresa tra i tre e i diciott’anni (più i giovani adulti delle masterclass) riflettono sul tema ambientale Aria, filo conduttore dell’edizione 2019, assieme al direttore Claudio Gubitosi che da quasi mezzo secolo crea la magia per i più piccoli in un borgo incastonato tra i monti del Cilento. Saranno protagonisti degli incontri non solo i talenti davanti, ma anche dietro alla macchina da presa. Il giovane regista Daniele Santonicola, specializzato in backstage illustri come quello di Suburra,terrà laboratori di videomaking per ragazzi. Con 101 opere in concorso, oltre 15 eventi speciali e oltre 250 talent presenti, il festival si conferma uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi del Belpaese.

Martedì 9 Luglio 2019, 06:55

