Giffoni, anche Oldman e Madden tra le star in arrivo

Ci sarà anche Richard Madden, star de “Il trono di spade”, al Festival per ragazzi di Giffoni (21-30 luglio), giunto all’edizione 52 con oltre 250 ospiti. L’appuntamento culturale, presentato ieri tra gli scavi di Pompei, sceglie il tema “Invisibili”, con lo scopo di rendere visibile ciò che oggi resta nell’ombra, far emergere e valorizzare migliaia di bambini e adolescenti che sono impercettibili agli occhi della società (partecipano oltre 5000 giurati bambini dai tre anni in su provenienti da oltre 33 nazioni).



Comprende anche concerti serali (30 i musicisti attesi, da Francesco Gabbani a The Kolors), anteprime attesissime (come “Minions 2”, in sala il 18 agosto) e 12 attività sociale. Oltre al Premio Oscar Gary Oldman, sono attesi, tra gli artisti italiani, anche Gianmarco Saurino, Maria Chiara Giannetta, Micaela Ramazzotti, Maya Sansa, Ludovico Tersigni e Nicolas Maupas (Mare fuori). Paolo Ruffini presenta il film da regista sul bullismo, “Ragazzaccio”, appena annunciato alle Giornate di cinema di Riccione. E nell’anno europeo della gioventù la Zecca di Stato emette un francobollo speciale dedicato all’evento campano, che avviene il 25 luglio alla presenza del ministro Giancarlo Giorgetti. A Giffoni Valle Piana, un piccolo centro incastonato tra i colli picentini, sono attese oltre 320 mila persone.

