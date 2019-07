Giffoni Innovation Hub: al via le selezioni per giovani talenti

Sono aperte le selezioni per la call for talents per i giovani dai 18 ai 29 anni per entrare a far parte del Giffoni Dream Team, la community di giovani talenti che Giffoni Innovation Hub recluta per realizzare progetti di innovazione da lanciare sul mercato delle industrie creative e socio-culturali.



I candidati selezionati lavoreranno in team a nuovi progetti di innovazione con importanti partner internazionali nei settori automotive, tecnologia e ricerca scientifica.



Dal 19 al 27 luglio il potenziale creativo di talenti, provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero, sarà messo al servizio dei partner di Giffoni per l’ideazione e la creazione di nuovi prodotti, servizi e format educativi inediti, utili al miglioramento della qualità della vita, in differenti ambiti, trasversali tra loro.



Possono partecipare alla selezione coloro che hanno completato percorsi di studi, esperienze formative o lavorative in una delle seguenti aree:



- Laureati/laureandi in scienze dell’educazione, pedagogia, sociologia, design, ingegneria, economia aziendale



- Coding, Development e Web Design



- Big Data, Artificial Intelligence, Virtual Reality



- Marketing, Making, Prototipazione e Design Thinking



- Trend Watching, Data e Sentiment Analysis



- Storytelling, Blogging, Content, Copywriting



- Digital Media, Video e Entertainment



- Event & Cultural Management



- Community building e Management



- Animazione teatrale



- Educational gaming



- Economia circolare, artigianato del riciclo



Sono considerate indispensabili le seguenti soft skills: propensione all’auto apprendimento, volontà di migliorare lo status quo, disponibilità al lavoro di squadra, capacità di problem solving, adozione del pensiero divergente e laterale. Per candidarsi, inviare il curriculum alla seguente mail: dreamteam@giffonihub.com entro e non oltre il 10 Luglio 2019.



Mercoledì 3 Luglio 2019, 13:24

