, figlio del celebre attore, ha raccontato al programma radiofonico 'La Zanzara'su padre, consumati sui set in cui recitava. In particolare ha raccontato quando fece. Aneddoti che appartengono ad un'era molto lontana, difficilmente replicabili in quella attuale delLEGGI ANCHE«Oggi mio padre l'avrebbero messo di sicuro in galera» dice ironicamente Tognazzi, raccontando come il padre fosse abituato a corteggiare molte donne, anche contemporaneamente. «Una volta- racconta- riuscì a fare sesso con un'attrice sul set di un film, tra un cambio di scena e l'altro. Ugo giocava di sponda, aspettava una grande disponibilità perché secondo me prendeva molto male l'ipotesi di essere rifiutato. Oggi l'avrebbero arrestato, ma non per un fatto di maggiorenni o minorenni. Però erano tempi diversi».Quando i conduttori del programma gli chiedono chi fosse l'attrice, Gianmarco dice di non poter fare nomi: «Non vi posso dire chi era, ma era consenziente sicuramente. Il Metoo porta avanti anche cose buone ma è pure fondamentalista, ormai non c'è più confine tra avance e molestia».