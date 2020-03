Tognazzi jr aderisce alla campagna Leggo per gli anziani e ricorda il padre Ugo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

definisce “tempo sospeso” questo isolamento provocato dal. Sospesi come l’uscita al cinema dicon Gassmann e Giallini, le riprese per una serie tv ed il tour teatrale. «Stavamo iniziando la promozione del film quando i cinema sono stati chiusi» racconta l’attore dalla tenuta paterna di Velletri.«Dalle maestranze tecniche fino ai tanti attori in ruoli minori, è un’enorme incertezza. Io sono il portavoce del Nuovo Imaie, istituto che si occupa della tutela dei diritti connessi allo sfruttamento di opere audiovisive e per questa emergenza abbiamo creato un fondo di 5 milioni di euro per artisti ed imprese che hanno perso contratti di lavoro».«Difficile descriverle, mio padre Ugo vedeva 20 anni avanti, in parte ho ereditato questa capacità. Ho provato grande stupore che non ci si rendesse conto in tempi rapidi di una situazione fuori controllo».«Capisco che può essere difficile isolarsi in un appartamento, ma se viene detto di stare in casa, e la maggioranza del paese si sacrifica, trovo di grande egoismo le azioni dei furbetti che fingono di non capire. Non li giustifico».«Non ho mai avuto tempo per archiviare. Ho trasformato centinaia di vecchi Vhs in file digitali, per non perdere ricordi e lavori del passato. Vivendo in campagna, mi occuperò dell’orto e poi in famiglia, si arricchisce il rapporto con i figli, anche guardando i film di mio padre».«Quella appartiene a mio fratello Ricky, io mi sto avvicinando ai fornelli, ma amo il vino e da dieci anni produco La Tognazza. Da mio padre ho ereditato la passione per la terra e le materie prime».«Si sarebbe sfogato nel cucinare per gli altri perché amava condividere con gli amici. Avrebbe sicuramente trovato l’ironia per riempire questo tempo sospeso».«Appoggio completamente la vostra iniziativa. I nonni sono la saggezza e l’esperienza di chi ha vissuto un’esperienza simile, la guerra.«I Mostri così ci si rende conto di cosa significhi non rispettare la convivenza civile».