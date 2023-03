Giancarlo Giannini e la stella alla Walk of Fame, l'attore celebrato al Mibact. Sangiuliano: «Tornerà al Centro sperimentale»

Giancarlo Giannini tornerà presto al Centro sperimentale. Ad assicurarlo è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oggi durante la cerimonia di omaggio per l'attore al Mibact dopo la stella ricevuta dallo stesso Giannini sulla Hollywood Walk of fame. «Appena toccherà a me la decisione, farò tornare Giannini al Centro sperimentale», ha detto Sangiuliano.

Sangiuliano: Giannini torna al Centro sperimentale

Il ministro ne ha parlato dopo che Giannini ha raccontato la sua recente esclusione dal cda del Centro sperimentale di Cinematografia: «Sono stato per 20 anni nel cda, insegnando anche come tutor di recitazione. Qualche mese fa ho ricevuto una telefonata da una persona che non nomino, e mi ha detto che non c'ero più e che avevano dovuto prendere due donne. Francamente mi aspettavo dopo 20 anni almeno un biglietto di ringraziamento, non che me lo comunicassero così».



«In America mi amano, in Italia si dimenticano di me - aveva detto Giannini in un'intervista al Corriere della Sera - Per la Mostra di Venezia io non esisto, premiano tutti, a me manco un gatto nero». Sangiuliano ha precisato che la decisione è stata presa «quando c'era un altro ministro», ma «appena possibile lo rimetterò al Centro Sperimentale».